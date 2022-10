Hochschulen aus Bayern und Baden-Württemberg machen gemeinsame Sache

Plus Zum Campus Süd gehören auch die Hochschule Neu-Ulm und die Uni Ulm. Was die Hochschulen sich von dieser Kooperation versprechen.

Hochschulen aus Bayern und Baden-Württemberg wollen künftig zusammenarbeiten: Unter dem Titel "Campus Süd" haben die sieben Einrichtungen, darunter die Hochschulen Kempten und Neu-Ulm sowie die Universität Ulm, im Vöhlinschloss Illertissen einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Damit beginnt nun aber erst die eigentliche Arbeit.