Hochschulpreis in Illertissen: Anmeldefrist für Bürger-Jury naht

Drei Kooperationsprojekte der Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm werden ausgezeichnet. Dazu kommt ein Publikumspreis, bei dem Bürger mitentscheiden.

Studieren und Forschen fördern sowie im engen Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam innovative Lösungen für drängende Zukunftsfragen entwickeln: Diese Ziele haben sich, die Hochschulen in Lehre, Forschung und Transfer gesetzt. Die drei Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm legen Wert auf Kooperationen zwischen Hochschulen, Unternehmen und Gesellschaft. In diesen Transferprojekten entstünden Innovationen mit spürbaren Auswirkungen auf die Region, heben die Hochschulen in einer Mitteilung hervor. Drei besonders gelungene Projekte werden nun in Illertissen ausgezeichnet, dazu kommt ein weiterer Preis.

Unter dem Motto "Society Meets Science in Bayerisch-Schwaben", also Gesellschaft trifft Wissenschaft in Bayerisch-Schwaben, haben die drei Hochschulen den Innovationspreis Transfer initiiert, der 2024 erstmalig vergeben wird. Ausgezeichnet werden herausragende Beispiele für anwendungs- und gesellschaftsorientierte Transferleistungen von außerakademischen Partnern in Kooperation mit einer der drei Hochschulen. Insgesamt werden drei Preise – je ein Preis pro Hochschule – vergeben. Das von den jeweiligen Fördervereinen gestiftete Preisgeld beträgt jeweils 5000 Euro.

Hochschulpreise werden im Vöhlinschloss in Illertissen verliehen

Die Auszeichnungen werden am Mittwoch, 24. April, von 13 bis 17 Uhr im von den drei Hochschulen betriebenen Hochschulzentrum im Vöhlinschloss verliehen. Auf dem Programm steht die Präsentation der drei Siegerprojekte, die aus mehr als 30 Einreichungen ausgewählt wurden und von der jeweiligen Hochschule den Bayerisch-Schwäbischen Innovationspreis Transfer überreicht bekommen.

Während diese Gewinner bereits vor der Veranstaltung von einer Jury ausgewählt wurden, wird über einen weiteren Preis erst am selben Tag entschieden. Für den Publikumspreis der Stadt Illertissen sind die drei Siegerprojekte nominiert, interessierte Bürgerinnen und Bürger können während der Veranstaltung abstimmen und mitentscheiden, an wen ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 1000 Euro vergeben werden sollen. Hierzu stehen allen Interessierten aus der Region freie Plätze Verfügung, entschieden wird nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Die Anmeldung für Bürgerinnen und Bürger ist kostenfrei bis Mittwoch, 17. April, unter www.hochschulschloss.de/innovationspreis möglich. (AZ)