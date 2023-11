Illertissen

vor 13 Min.

Höllenschlund und Heilige: Mystischer Rundgang durch die Stadtpfarrkirche

Plus Bei einer ungewöhnlichen Führung lässt Stadtpfarrer Andreas Specker Illertisser Kirchengeschichte lebendig werden. Er zeigt verborgene Schätze und Botschaften.

Von Regina Langhans

Bereits am Vorabend des Feiertags Allerheiligen sind rund 100 Interessierte in die Stadtpfarrkirche St. Martin in Illertissen gekommen. Dazu gehörten unter anderem Personen aus der benachbarten Martinus-Pfarrei Dietenheim, aber auch neugierige Kinder. Zahlreiche Kerzen erhellten das Kirchenschiff. Am Eingang empfing Hausherr Andreas Specker im Gewand des Bettelordens der Dominikaner und mit Laterne in der Hand. Angesagt war eine mystische Kirchenführung, Specker war gemeinsam mit seinen Gästen geheimen Schätzen auf der Spur.

Es stellte sich bald heraus, dass nicht nur die sonst verschlossene Gruftkapelle mit bemerkenswerten Grabsteinen der Vöhlin besichtigt werden konnte. Denn der Pfarrer erläuterte so kurzweilig wie eloquent die vordergründig nicht oder nicht mehr zu entdeckenden Schätze der Kirche: Angefangen beim Höllenschlund, der auf dem Grabstein des Hans Christoph Vöhlin (1521/22 bis 1576) dargestellt ist, über die Heiligen, etwa der Bettelmönch und Ordensgründer Dominikus auf dem rechten Seitenaltar, bis zur Darstellung Mariens mit der Aufnahme in den Himmel am Hochaltar. Denn auch die Herren von Vöhlin fürchteten wie andere Menschen den Tod.

