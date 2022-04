Hoffnung für die Mieter im Gründerzentrum Illertissen

Plus Zum 30. Juni müssen die Mieter den Gewerbepark verlassen, damit dort die Pflegeschule starten kann. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die betroffenen Firmen.

Die Kündigungen, die bei den zwölf Firmen im Illertisser Gründerzentrum eingetrudelt sind, waren ein Schock für die Unternehmer. Sie befürchten, dass sich auf die Schnelle in Illertissen nichts Passendes für sie finden wird - schließlich müssen sie wie berichtet zum 30. Juni ausziehen, damit die neue Pflegeschule unter der Regie der Kreisspitalstiftung hier starten kann. Doch jetzt gibt es Hoffnung für die Mieter.