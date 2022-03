Hotel-Hersteller Wagner nimmt Flüchtlinge aus der Ukraine auf

Seit zwei Jahren werden in Illertissen Hotelmodule gebaut. Jetzt hat die Firma eines ihrer Hotels geräumt - damit hier Flüchtlinge aus der Ukraine wohnen können.

In Illertissen stellt die Wagner Möbel Manufaktur Hotelzimmer als Module her, bundesweit betreibt das Unternehmen die daraus entstehenden Hotels. Jetzt hat der Hersteller eines seiner Häuser in Görlitz in kurzer Zeit geräumt - damit dort Flüchtlinge aus der Ukraine eine Unterkunft bekommen.

Geschäftsführer Tobias Waltl sagt über die Motivation dahinter: „Wir sind in der glücklichen Situation, selbst nie Krieg miterlebt haben zu müssen. Ich sehe es als humanitäre Aufgabe, insbesondere den Frauen und Kindern aus dem Kriegsgebiet zu helfen.“ Waltl führte deshalb mehrere Gespräche mit der Stadt Görlitz, in der sich eines der Hotels der Gruppe befindet. Zusammen mit Lena Timofejeva, einer langjährigen Kundin aus der Ukraine, wurde überlegt, wie Hilfsaktionen selbst in die Tat umgesetzt werden können.

Flüchtende sollen in Hotelzimmern statt Turnhallen unterkommen

Kurzerhand wurden sämtliche Reservierungen für das unweit der polnischen Grenze gelegene GR Hotel storniert und alle 21 Zimmer kostenlos den Flüchtenden zur Verfügung gestellt. Besonders den Frauen und Kindern, die den Großteil der Flüchtenden stellen, sollte somit erspart werden, für Tage oder Wochen in Massenunterkünften wie Turnhallen leben zu müssen.

Der gebürtige Ingolstädter Waltl ist neben seiner Funktion als Geschäftsführer der Wagner Möbel Manufaktur erster Vorstand der Helmut Ecker Stiftung. Ziel der Stiftung ist eigenen Angaben zufolge die Erforschung zur trockenen und feuchten, altersbedingten Makuladegeneration – (AMD). Auch die Stiftung ist an dem Hilfsprojekt beteiligt: Jeder Erwachsene der hier untergebrachten Flüchtenden erhält von dort pro Monat 200 Euro, Teenager 100 Euro als Grundversorgung.

Auch Mitarbeiter und Kunden helfen bei der Aktion in Illertissen mit

Auch Mitarbeiter der WMM Gruppe beteiligten sich mit Sachspenden an der Soforthilfe. Spielsachen, Hygiene-Artikel, Kleidung und mehr wurden gesammelt und zusammen mit zehn neuen Fahrrädern nach Görlitz transportiert. Die Geschäftsführerin der WMM Hotel Betriebs GmbH, Sonja Müller übergab die Spenden an die Bewohner des Hotels. Laut Tobias Waltl besteht durch die großzügige Unterstützung einiger Unternehmen/Mitgesellschafter und Lieferanten die Möglichkeit, ein weiteres Hotel der Gruppe in Torgau zur Verfügung zu stellen. Hierzu fehlen nach Angaben des Unternehmens aktuell noch etwa 10.000 Euro an Spendengeldern, damit dies gelingt. (AZ)