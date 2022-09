Hühnerdieb schlägt beim Geflügelmarkt in Illertissen zu – und wird gefasst

Mit fünf Zwerghühnern flüchtet ein 50 Jahre alter Mann vom Geflügelmarkt in Illertissen. Die Polizei wird bei der Fahndung nach dem Geflügel schnell fündig.

Während des bekannten Kleintiermarktes in der Illertisser Friedhofstraße hat am Sonntag ein Dieb zugeschlagen. Ein Zeuge hatte einen Mann dabei beobachtet, wie dieser ein Behältnis mit fünf Zwerghühnern aus einem unversperrten Auto nahm. Als der Zeuge den Verdächtigen ansprach, stieg der in ein Auto und fuhr davon.

Der Zeuge notierte sich das amtliche Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs und verständigte den Hühnerbesitzer. Dieser erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sowie eines Richters sollte die Wohnung sowie der Wagen des 48-jährigen Fahrzeughalters durchsucht werden. Da dieser im Raum Memmingen wohnt, kümmerte sich die dortige Inspektion darum.

Die Beamten mussten jedoch nicht wirklich zur Tat schreiten. In der Wohnung des Fahrzeughalters trafen sie auf einen 50-jährigen Mann, der auf Vorhalt den Diebstahl sofort einräumte. Er war mit seinem Bekannten zusammen auf dem Kleintiermarkt. Diesem hatte er allerdings erklärt, dass er die Zwerghühner rechtmäßig gekauft hätte. Er führte die Polizisten schließlich zu seinem Wohnanwesen im benachbarten Baden-Württemberg und übergab die Tiere. Sie konnten so dem rechtmäßigen Besitzer wieder zugeführt werden. (AZ)