Tier ist polizeibekannt: Hund beißt Mann in Illertissen

Ein 46-Jähriger ist am Sonntag mit seinem mittelgroßen Pudel im Stadtgebiet spazieren gegangen. Als er an einem Haus in der Vöhlinstraße vorbeiging, sprang ein Hütehund über eine weniger als einen Meter hohe Mauer und ging auf den Pudel des Mannes los, so berichtet es die Polizei Illertissen. Der Mann versuchte, den Hütehund zu Boden zu drücken. Allerdings entwischte das Tier aus seinem Griff und biss ihn in den Unterarm. Die Halterin des Hundes wurde erst danach auf den Vorfall aufmerksam und kam hinzu. Offenbar konnte sie ihr Tier zur Seite nehmen und die Situation befrieden. Der Geschädigte erlitt eine Bisswunde, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Erst am Montag erstattete er Anzeige. Bei ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Hütehund nicht das erste Mal auffällig war. Gegen die 22-jährige Hundehalterin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

