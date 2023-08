Illertissen

vor 2 Min.

Hundezüchter aus ganz Europa kommen am Sonntag nach Illertissen

Plus Zu seinem 60-jährigen Bestehen richtet der Illertisser Schäferhundeverein eine Landesgruppenzuchtschau aus. Was Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

"Die Schönsten der Schönen kommen am Wochenende nach Illertissen", sagt Manfred Drescher, der Vorsitzende des Illertisser Vereins für Deutsche Schäferhunde. Zwischen 200 und 300 Schäferhunde erwartet die Ortsgruppe bei der Landesgruppenzuchtschau am Sonntag, 13. August, auf dem Gelände an der Mozartstraße in Illertissen. Die Veranstaltung sei nämlich die letzte Chance, einen Hund für die Bundessiegerzuchtschau im September in Nürnberg zu qualifizieren, fügt Drescher hinzu. Manche Hundehalterinnen und -halter trainieren das ganze Jahr mit ihren Tieren auf diese Zuchtschau hin.

Wer sich Auszeichnungen in Nürnberg erhofft, wird sich also sehr wahrscheinlich in Illertissen mit seinem Schäferhund den strengen Augen der Richter stellen. Die Richter bewerten das Aussehen und den Körperbau der Tiere, aber auch deren Ausstrahlung, Aufmerksamkeit und Vitalität. Drescher zufolge werden Wettkämpfe in unterschiedlichen Klassen abgehalten. So unterscheidet der Verein für Deutsche Schäferhunde etwa zwischen Junghunden und der sogenannten Gebrauchsklasse. Rüden und Hündinnen treten ebenfalls in getrennten Kategorien an. Auch auf äußere Merkmale, wie zum Beispiel Fellbeschaffenheit oder die Länge des Haarkleids, werden die vier Zuchtrichter Bernd Weber, Jochen Prall, Christoph Ludwig und Wolfgang Haßgall am Sonntag achten.

