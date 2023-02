"Ich hasse den Mann in mir": Nadja ist auf dem Weg, eine Frau zu werden

Plus Nadja Seel wird als Mann geboren und versucht zweimal, diesem Leben ein Ende zu setzen. Sie überlebt schwer verletzt – und beginnt ein neues Leben als Frau.

Die blonden Haare zu kessen Zöpfen locker gebunden, eine freche Kappe auf dem Kopf, modisch gekleidet, langer Rock, farbenfroher Pulli und ein strahlendes Lächeln. Das ist Nadja Seel, 40 Jahre alt. Sie ist transsexuell und sie sitzt im Rollstuhl. "Ich gehe offen damit um, dann gibt's kein Gerede, kein Getuschel." Wie andere Betroffene hat sie nur einen Wunsch, sich "geschlechtsangleichenden Maßnahmen" – wie der Vorgang der Geschlechtsumwandlung korrekt genannt wird – zu unterziehen.