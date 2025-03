Illegale Prostituierte in Illertissen fliegt auf

Eine Streife der Grenzpolizei Lindau hat am Mittwochabend eine Frau überführt, die illegal der Prostitution nachgeht. Wie die Pressestelle der Polizei Kempten mitteilt, hatten die Beamten über ein bekanntes Internetportal ein Inserat einer 40-jährigen Frau entdeckt, die dort sexuelle Dienste anbot. Die Fahnder konnten ermitteln, in welchem Hotel sich die Frau anbot. Kurz nachdem die Beamten am Hotel eingetroffen waren, beobachteten sie den ersten Freier, wie er das Zimmer der Prostituierten betrat und nach zehn Minuten wieder verließ. Der 38-jährige Mann wurde einer Kontrolle unterzogen und als Zeuge vernommen. Unterdessen sei die nächste Verabredung der Prostituierten eingetroffen. Eine Erlaubnis für die Ausübung der Prostitution besitzt die Frau nicht, teilt die Polizei weiter mit, die Frau wurde aufgrund wiederholter Straffälligkeit erkennungsdienstlich behandelt. Sie erwartet zudem eine Geldstrafe. (AZ)

