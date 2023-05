Illegale Prostitution in Illertissen

Weil ihre Bescheinigung zur Prostitutionsausübung im Bereich Illertissen nicht gültig ist, wird eine Frau nun wegen Verstößen gegen das Prostitutionsschutzgesetz angezeigt.

Einen Fall von unerlaubter Prostitution hat es in einem Illertisser Hotel gegeben. Nachdem die Polizei wegen des Verdachts auf illegale Prostitution am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr zu besagtem Hotel gerufen wurde, trafen die Beamten die Verdächtige tatsächlich auf einem der Zimmer an. Die Frau zeigte ihnen ihre Bescheinigung zur Prostitutionsausübung. Ihr war nicht bewusst, dass diese Bescheinigung im Bereich Illertissen nicht gültig ist. Sie musste eine Sicherheitsleistung bezahlen und erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Prostitutionsschutzgesetz. Das teilt die Polizei mit. (AZ)