Illegaler Einwanderer sitzt in einem Auto ohne Versicherungsschutz

Bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn bei Illertissen stellt sich heraus, dass sich der Beifahrer ohne Berechtigung in Deutschland aufhält.

In der Nacht auf Montag hat die Polizei auf der A7 bei Illertissen ein Auto kontrolliert, in dem ein illegaler Einwanderer saß. Wie die Polizei mitteilt, erfuhren die Fahnder der Grenzpolizei Pfronten bei einer Datenabfrage, dass das Fahrzeug, das einem 33-Jahre alten Mann gehörte, seit mehreren Wochen nicht mehr versichert war. Deswegen untersagten die Beamten dem 33-Jährigen die Weiterfahrt.

Der Beifahrer gab an, nach Deutschland geschleust worden zu sein

Weiterhin stellten die Fahnder fest, dass sich der 23-jährige Beifahrer illegal in Deutschland aufhielt. Der türkische Staatsbürger konnte laut Polizei keinerlei Dokumente vorweisen und ist eigenen Angaben zufolge drei Tage zuvor nach Deutschland geschleust worden. Seitdem hielt er sich illegal in Deutschland auf. Die Beamten verwiesen ihn nach der Kontrolle an eine Aufnahmeeinrichtung. (AZ)