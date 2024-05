Illertissen braucht noch mehr Plätze in Krippen und Kindergärten

Plus Die Stadt baut das Betreuungsangebot aus, doch der Bedarf steigt weiter. Um hinterherzukommen, werden externe Betreiber gesucht. Auch an Schulen wird es eng.

Im Jahr 2021 benötigten 21 Prozent der Familien mit Kindern im Alter von einem bis drei Jahren einen Krippenplatz, drei Jahre später waren es 32 Prozent. Im laufenden Kindergartenjahr bekamen knapp 40 Buben und Mädchen eine Absage, auch für den Herbst 2024 ist dieses Szenario nicht gänzlich ausgeschlossen. Zusätzlichen Bedarf gibt es auch bei älteren Kindern. Externe Betreiber sollen einen Betreuungsengpass in der Stadt abwenden.

Die Kinderkrippe Glühwürmchen am Saumweg wird voraussichtlich zum September um Kindergartengruppen erweitert, durch diese Plätze können die Kinder auf den Wartelisten voraussichtlich versorgt werden. Weitere dauerhafte Kapazitäten sind aber dringend nötig – zuletzt erhielten einige Familien Absagen, andere bekamen nur durch die Überbelegung von Gruppen einen Betreuungsplatz.