Illertissen

vor 31 Min.

Illertissen fährt nach Carnac: So wird der Besuch in der Partnerstadt

Die aus über 3000 Menhiren bestehenden Steinreihen bei Carnac, für die der Ort international bekannt ist. Im Sommer wird wieder eine Delegation aus Illertissen in die bretonische Partnerstadt fahren.

Plus Die Pläne für die Reise in die Bretagne im August werden konkreter. Wer noch im Bus mit dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Denn die Resonanz ist groß.

Von Rebekka Jakob

Die Stimmung steigt beim Partnerschaftskomitee Illertissen-Carnac: Nach Monaten der Unsicherheit rückt die nächste Reise in die Partnerstadt in der Bretagne in greifbare Nähe. Inzwischen steht schon das grobe Programm für die Fahrt Ende August, bei der nur noch einzelne Plätze frei sind.

