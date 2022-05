Illertissen in Zahlen: Das müssen Sie über Ihre Stadt wissen

Von Rebekka Jakob - 18:30 Uhr

Wie viele Menschen leben in der Stadt? Wie viele Haushalte haben schnelles Internet? Und wie viele Mülleimer gibt es eigentlich im Stadtgebiet? Ein Überblick.

Illertissen wächst, und das nicht zu knapp: Die Marke von 18.000 Einwohnern hat die Stadt gerade überschritten, angesichts der großen Bauprojekte, die mehreren Hundert Menschen Wohnraum geben werden, ist der nächste Tausender nicht mehr weit. Aber was müssen neue (und auch alteingesessene) Bürgerinnen und Bürger über die Stadt wissen, in der sie wohnen? Bei der Bürgerversammlung in der Historischen Schranne lieferten Bürgermeister Jürgen Eisen und Kämmerer Markus Weiß Daten und Fakten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .