Illertissen ist auf der Suche nach einem neuen Kämmerer

Plus Markus Weiß leitete seit 19 Jahren den Bereich Finanzen bei der Stadtverwaltung. Warum er jetzt neue Wege geht und wohin sie ihn führen.

Der Rekord-Haushalt für das Jahr 2023 mit insgesamt 66.660.600 Euro war der letzte einer langen Reihe von Zahlenwerken, die Markus Weiß für Illertissen erarbeitet hat. Der Kämmerer verlässt die Stadtverwaltung in wenigen Wochen. "Es ist für mich die Chance, noch einmal etwas Neues anzufangen", sagt Weiß im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine neue Stelle wartet schon auf ihn.

Einfach hat er sich die Entscheidung nicht gemacht, räumt Weiß ein. Immerhin arbeitet er seit 31 Jahren bei der Stadt Illertissen, war nach seiner Ausbildung im Finanzamt unter anderem acht Jahre stellvertretender Leiter des Finanzbereichs. Seit 2004 und damit schon 19 Jahre war Markus Weiß für die Finanzen der Stadt hauptverantwortlich zuständig. Ein Job, den er richtig gut gemacht hat, findet Bürgermeister Jürgen Eisen. Dementsprechend riesig sei die Lücke, die der Kämmerer im Rathaus hinterlässt. "Das trifft uns schon hart", so der Bürgermeister. Er schätzt die Kompetenz und die gute Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kollegen sehr.

Der neue Kämmerer startet beim neuen Oberbürgermeister von Memmingen

Diese Kompetenz wird Markus Weiß künftig im Memminger Rathaus einsetzen, am 1. Juni ist sein erster Arbeitstag dort. Künftig wird der Arbeitsweg für den Illertisser damit deutlich länger - aber auf die Herausforderung in einer neuen Stadt freut er sich. Als Weiß sich beworben hatte, war Manfred Schilder noch Oberbürgermeister in Memmingen - inzwischen ist der neu gewählte Jan Rothenbacher als neuer Chef im Rathaus vereidigt worden. "Wir hatten bereits ein sehr gutes Gespräch über die künftige Zusammenarbeit", sagt Weiß.

Während in Memmingen alle Gremien der Personalie schon zugestimmt haben, muss in Illertissen noch der Stadtrat über die Versetzung entscheiden. Eine Formalie, die es vor dem Wechsel noch hinter sich zu bringen gilt. Und natürlich steht für Markus Weiß auch noch der Abschied von den Kolleginnen und Kollegen im Illertisser Rathaus an. "Ich plane auf jeden Fall noch eine Party."

Die Leitung der städtischen Finanzen ist gut dotiert

Weiß war innerhalb der Verwaltung mit seiner Bewerbung um einen neuen Job offen umgegangen, im Rathaus konnte man deswegen schnell reagieren und hat die Stelle bereits ausgeschrieben. Es seien schon ein paar Bewerbungen da, verrät Bürgermeister Eisen. "Das ist eine der wenigen Stellen im Landkreis, die mit der hohen Gehaltsstufe A13 besoldet werden, darum wird sie sicher recht begehrt sein", vermutet er.

Die Entscheidung, wer Markus Weiß nachfolgen wird, trifft am Ende der Stadtrat. Er hoffe, dass schnell jemand gefunden wird, der seine Aufgaben in Illertissen übernehmen kann, so Weiß. Seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger bietet er schon jetzt Unterstützung an: "Ich bin ja nicht aus der Welt. Natürlich halte ich mich raus, aber wenn Fragen auftauchen und ich helfen kann, bin ich auf jeden Fall ansprechbar."