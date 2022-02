Illertissen kommt 2022 ohne neue Schulden aus

Plus Die Stadt hat sich für 2022 viel vorgenommen - für einige Stadträte sogar fast zu viel. Was Bürgermeister Jürgen Eisen dazu sagt und wo investiert wird.

Im Haushaltsjahr 2022 wird in Illertissen kräftig investiert. Projekte mit einem Gesamtvolumen von 11,4 Millionen Euro stehen im Haushaltsplan für dieses Jahr. Ein ambitioniertes Programm, das die Stadt jedoch nicht alleine aus eigener Kraft stemmen könnte, wie Bürgermeister Jürgen Eisen bei der Verabschiedung des Zahlenwerks betonte. Von den Freien Wählern kam Kritik an den ambitionierten Plänen.