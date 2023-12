Illertissen

Illertissen möchte einen Kümmerer für Senioren anstellen

Plus Die Zahl der Senioren in Illertissen wächst. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, denkt die Stadt über einen Quartiersmanager für altersgerechtes Leben nach.

Von Rosaria Kilian

In Illertissen leben immer mehr Seniorinnen und Senioren. Die Zahl der Menschen über 65 Jahre steigt nach Berechnungen des Demographie-Spiegels in den kommenden zehn Jahren um ein Viertel. Bis 2033 sollen knapp 5000 Menschen in Illertissen älter als 65 Jahre sein. Die Gruppe der Menschen unter 65 hingegen stagniert nach dieser Datenerhebung des Bayerischen Landesamts für Statistik. Der Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales diskutierte über ein seniorengerechtes Quartiersmanagement.

Die meisten Menschen möchten in den vertrauten vier Wänden alt werden und so lange wie möglich selbstständig leben, sagte Martina Matzner von der Illertisser Stadtverwaltung. Dafür müsse ihr Quartier altersgerecht ausgerichtet sein. "Quartier" bedeutet in diesem Fall nach Definition des bayerischen Arbeitsministeriums: "das über die Wohnung hinausgehende räumliche und soziale Wohnumfeld". Also all die Orte, an denen Menschen sich versorgen – etwa einkaufen gehen oder einen Arzt besuchen – und soziale Kontakte pflegen. Immer mehr Kommunen stellen Menschen ein, die sich kümmern, diese öffentlichen Orte besser für Seniorinnen und Senioren zugänglich zu machen.

