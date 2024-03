Illertissen

vor 17 Min.

Illertissen nimmt sich Kanalerneuerungen und Radwegprojekte vor

Illertissen plant viel Geld für Straßenprojekte ein, 2,7 Millionen Euro fließen in die Erneuerungen von Abwasserkanälen.

Plus 21 Millionen Euro will die Stadt im Jahr 2024 investieren. Lediglich bei zwei Vorhaben gab es Interventionen im Fachausschuss.

Von Thomas Vogel

Der Illertissen Bau- und Umweltausschuss hat dem Haushaltsentwurf für seinen Bereich sein Plazet erteilt und damit eine Vorempfehlung an den Stadtrat ausgesprochen. Lediglich zwei Straßenprojekte waren umstritten, denen drei FWG-Räte ihre Zustimmung verweigerten. Ihr Argument: Die Verwaltung könne in Anbetracht vieler weiterer Vorhaben womöglich überlastet werden.

Die Verwaltung sah das anders. Für beide betreffenden Straßen, die Haydn-Straße wie für die Mühlstraße seien die Planungen bereits erstellt. Erstere stünde schon lange auf dem Zettel, in letzterer bestünde dringender Handlungsbedarf, weil der Kanal in diesem Bereich inzwischen unterdimensioniert sei, was immer wieder zu Problemen führe.

