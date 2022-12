Illertissen plant größtes Investitionsprogramm aller Zeiten

Plus Durch das Jahr 2022 ist die Stadt gut durchgekommen. Jetzt laufen die Planungen für 2023 - und die haben es vor allem auf der Ausgabenseite in sich.

Es ist der 19. Jahreshaushalt der Stadt Illertissen, den Kämmerer Markus Weiß mit seinem Team derzeit vorbereitet. Und es ist ein Programm, das es so noch nie bei der Stadt gegeben hat. 16,8 Millionen Euro werden voraussichtlich für Investitionen im Jahr 2023 vorgesehen.