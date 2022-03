Illertissen reagiert auf anonyme Briefe von "besorgten Bürgern"

Paketweise gehen in der Illertisser Stadtverwaltung anonyme Briefe von "besorgten Bürgern" ein. Aufgrund der Menge werden sie nicht mehr an die Ratsmitglieder weitergeleitet.

Schon seit einer Weile gehen immer wieder anonyme Briefe in der Illertisser Stadtverwaltung ein. Gerichtet sind sie an die Mitglieder des Stadtrats, gesendet von "besorgten Bürgern". Das Thema ist nach wie vor Corona. Ab sofort werden die Briefe nicht mehr an die Stadträtinnen und -räte weitergegeben.

Anonyme Briefe werden in Illertissen nicht mehr berücksichtigt

Damit reagiert die Stadt auf die zum Teil fragwürdigen Zusendungen, die teils paketweise bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Auf Wunsch des Stadtrats werden diese Einsendungen in Zukunft nicht mehr berücksichtigt. Die Bürgerinnen und Bürger seien selbstverständlich weiterhin eingeladen, Fragen und Anregungen, aber auch Kritik unter Angabe ihres Klarnamens und idealerweise einer Kontaktmöglichkeit vorzubringen, sodass der Stadtrat die Möglichkeit hat, auf diese Anliegen einzugehen. (AZ)