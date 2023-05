Illertissen

Illertissen rückt die Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt

Bürgermeister Jürgen Eisen hat 22 Personen oder Teams, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl engagiert haben, im Rahmen einer Feierstunde in der Historischen Schranne in Illertissen ausgezeichnet.

Im sechsjährigen Turnus zeichnet die Stadt Illertissen verdiente Bürgerinnen und Bürger aus. Dieses Mal, wiederum mitten in der Legislaturperiode, hat Bürgermeister Jürgen Eisen 22 Ehrenamtliche gewürdigt. Darunter die Partnerschaftspräsidentinnen Jana Motlíková aus Elbogen/Loket, Tschechien und Marie-Claire Ézan Frankreich. Die Feier umrahmten die Sängerin Bernadett Jans und Manfred Häfele am Flügel in ansprechender Weise mit Weltliedern.

Eisen sagte, es gehe an diesem Abend um Personen, die sich uneigennützig um das Gemeinwohl verdient gemacht hätten. "Durch Ihr Engagement tragen Menschen wie Sie dazu bei, dass unsere Gesellschaft funktioniert." Aktiv sein koste Zeit, aber es komme etwas zurück: "Ich habe bei Ehrenamtlichen noch nie schlechte Laune beobachtet", so Eisen. Landrat Thorsten Freudenberger hob den Aspekt der persönlichen Freiheit hervor. "In diktatorischen Regimen gibt es auch Ehrenämter, aber alles ist vorgeschrieben." Selbst zu entscheiden, erscheine vielen wie selbstverständlich, andernorts würden Menschen aber ihr Leben dafür einsetzen.

