Illertissen will den „Adler“ in die Obhut eines Quartiersmanagers geben

Der „alte Adler“ in Illertissen ist nach seiner Sanierung schöner und größer geworden. Damit bietet das aufs Jahr 1740 zurückgehende ursprüngliche Gasthaus ganz neue Möglichkeiten der Begegnung. Die allerdings verwaltet werden wollen. Daher stellt die Stadt für ihr neues Schmuckstück direkt neben dem Rathaus einen sogenannten Quartiersmanager ein, der die Nutzung für Vereine, Veranstaltungen, Vorträge regeln und planen soll. In Kellmünz oder Roggenburg sind bereits Quartiersmanager im Einsatz. Welche Aufgaben die neu zu schaffende Stelle in Illertissen abdecken soll, erklärt Bürgermeister Jürgen Eisen im Gespräch mit unserer Redaktion genauer.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis