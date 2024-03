Illertissen

Illertissen zeigt Flagge für eine tolerante und bunte Stadt

700 Menschen demonstrierten in Illertissen gegen rechte Strömungen in der Gesellschaft.

Plus 700 Menschen bilden am Samstag eine persönliche Brandmauer gegen extremistische Tendenzen. Ihr Statement ist ein Loblied auf eine vielfältige Stadtgesellschaft.

Von Thomas Vogel

Ein Pfarrer, der mit der Genetik den Rassismus ad absurdum führt. Eine queere Frau, die kölsches Laissez-faire einflicht: „Jeder Jeck ist anders“. Ein Unternehmer, der stolz ist, zahlreiche Flüchtlinge zu beschäftigen. Buntheit braucht manchmal Mut, kann anstrengend sein, beschert aber im Gegenzug viele Vorteile: So zog sich das als ein roter Faden durch die vielen Redebeiträge auf diesem außergewöhnlichen politischen Open-Air. Damit hat nun auch Illertissen auf der Karte mit Kundgebungen zur Verteidigung der Demokratie einen markanten Eintrag. 700 Menschen, so die Schätzung der Polizei, versammelten sich am Samstag auf dem Schrannenplatz, um ein Statement für ein weltoffenes, tolerantes und buntes Zusammenleben abzulegen – und damit Rechtsextremisten und deren Deportationsfantasien ein Stoppschild entgegenzuhalten. Dazu aufgerufen hatte ein vielfältiges Bündnis. Sämtliche am Ort tätigen demokratischen Parteien hatten sich dem Aufruf angeschlossen, ebenfalls Vereine wie der FVI, der TSV und der Freundeskreis Illertissen-Carnac, der BUND und die Arbeiterwohlfahrt, um noch einige mehr davon zu nennen.

„Die vielen Menschen, die hier heute Flagge zeigen, machen mich stolz“, so eröffnete Bürgermeister Jürgen Eisen den Reigen der Ansprachen. Er sprach die in der Stadtgesellschaft vertretenen 80 Nationalitäten an und dass die Stadtkultur von Vielfalt lebe, „ohne die nichts Neues entstehen kann“. Alle seien jetzt gefordert, Zivilcourage aufzubringen und „Spaltern, Hetzern und Brandstiftern“ entgegenzutreten, welche keinen Respekt zeigten für die Würde des Menschen. Damit war der Ton für die kommenden 90 Minuten gesetzt.

