Wie ein Spaziergang durch eine Galerie: Illertissens Innenstadt wird zur Kunstmeile

Lokal Der Kunstzirkel kooperiert mit Läden in der Innenstadt. Hier zeigen Künstlerinnen und Künstler im Sommer ihre Werke. Auch die Illertisser Zeitung ist dabei.

Wer aufmerksam durch die Innenstadt von Illertissen geht, hat längst entdeckt: Hier ist gerade etwas anders als sonst. Zahlreiche Schaufenster werben nicht nur für die Waren und Dienstleistungen der Geschäfte, sondern auch für die Vielfalt der Kunst, die in der Stadt entsteht. Auch die Illertisser Zeitung am Marktplatz ist Teil dieser Kunstmeile.