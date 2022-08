Illertissens neuer Jugendpfleger weiß, was die Jugendlichen brauchen

Lokal Marc Bauer ist das neue Gesicht im Illertisser Jugendhaus. Warum er sich keinen besseren Ort vorstellen kann und was er an der Arbeit mit Jugendlichen schätzt.

220 Kinder waren in der vergangenen Woche beim Ferienspaß im Illertisser Jugendhaus dabei. "Absoluter Ausnahmezustand", sagt Jugendpflegerin Kathrin Grimm. Für ihren neuen Kollegen Marc Bauer ein interessanter Einstieg ins Geschehen. Kein ruhiges Vorfühlen also, sondern eher ein Köpfer ins Wasser. Doch der 24-Jährige freut sich auf seine neue Herausforderung.