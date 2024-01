Illertisser Autozulieferer investiert in Millionenhöhe

Seit Jahrzehnten ist das Illertisser Familienunternehmen Weiss Kunststoffverarbeitung in der Autobranche verankert, nun werden neue Geschäftsfelder wichtiger.

Immer wieder hat die Firma Weiss Kunststoffverarbeitung in den vergangenen Jahren den Stammsitz in Illertissen und das Werk im ungarischen Györ saniert und modernisiert. 2024 will das Unternehmen rund zwei Millionen Euro investieren. Der Umsatz 2023 ist nach eigenen Angaben zum dritten Mal in Folge gestiegen. Nun soll ein neuer Schritt folgen, kündigt der geschäftsführende Gesellschafter Jürgen B. Weiss an: "Wir arbeiten an zahlreichen neuen Projekten, setzen neue Technologien ein und erschließen neue Kundenkreise."

Im Laufe mehrerer Jahrzehnte hat sich das 1946 gegründete Familienunternehmen einen festen Platz in der Zulieferkette der Automobilproduktion erarbeitet. Als Kernkompetenzen bezeichnet das Unternehmen die Projektierung und Produktion von kundenspezifischen Kettenspannern und anderen hoch beanspruchten motornahen Bauteilen sowie von Spritzgusskomponenten für den Innenraum. Ein weiterer, aktuell stark wachsender Schwerpunkt sind demnach Strom führende Bauteile wie Steckergehäuse mit umspritzten Kupferleitern. Der zunehmende Bedarf an Gehäusen für Sensoren und Elektronikelemente von Assistenz- und Sicherheitssystemen schaffe zusätzliche Nachfrage.

Autozulieferer Weiss Kunststoffverarbeitung mit Kunden in weiteren Branchen

Man erarbeite sich kontinuierlich neue Kunden und erschließe auch neue Anwenderbranchen jenseits der Automobilindustrie und des allgemeinen Maschinenbaus, heißt es seitens des Unternehmens. Kundschaft aus der Medizintechnik schätze die hohe Präzision in der Fertigung und die umfassende Dokumentation des Produktionsprozesses. Für einen Systemanbieter der Intralogistik, also für Materialflüsse innerhalb eines Betriebsgeländes, stellt Weiss komplex geformte Bauteile in hohen Stückzahlen her, für einen Baumaschinenhersteller werden Schwerlast-Komponenten projektiert.

2023 lag der Umsatz nach Unternehmensangaben bei 45,5 Millionen Euro in Illertissen und 11,6 Millionen Euro in Györ. Am Stammsitz arbeiten demnach 176 Beschäftigte, in Ungarn 84. Am 28. und 29. Februar will sich Weiss auf der Ulmer Fachausstellung Kunststoff Plastik Aktuell (KPA) präsentieren. Rund 180 Unternehmen sind für den Branchentreff in der Ulm-Messe angekündigt. (AZ)