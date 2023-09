Illertisser bauen Marihuana in großem Stil an

Die Polizei kontrolliert einen 16-Jährigen am Illertisser Bahnhof. In diesem Zusammenhang decken sie den Cannabis-Anbau und Drogen-Handel des Vaters auf.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Kripo Neu-Ulm in Illertissen eine nicht unbeträchtliche Menge Marihuana und einige Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Illertissen unterzogen am Freitag, dem 22. September, nach kurzer Flucht einen 16-Jährigen einer Personenkontrolle. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fanden Beamte beim Vater des Jugendlichen und einem Mitbewohner rund ein Kilogramm Marihuana und knapp 20 Marihuana-Pflanzen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen wollten den Jugendlichen am Bahnhof einer Personenkontrolle unterziehen. Obwohl der 16-Jährige sofort die Flucht ergriff und sich gegen die dann folgenden Maßnahmen wehrte, nahmen die Beamten ihn nach einer kurzen Verfolgung fest. Als die Polizei den Bub durchsuchte, fand sie eine geringe Menge Marihuana. Deswegen leiteten die Beamtinnen und Beamten gegen den Jugendlichen ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

In der Wohnung des 16-Jährigen fand die Polizei Drogen und Cannabis-Pflanzen

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 16-Jährigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung trafen die Polizistinnen und Polizisten auf den 39-jährigen Vater des Jugendlichen sowie einen weiteren 40-jährigen Mitbewohner. Die beiden betrieben in der Wohnung augenscheinlich eine Aufzuchtanlage mit knapp 20 Marihuana-Pflanzen. Des Weiteren fand die Polizei rund ein Kilogramm Marihuana.

Die Polizisten fanden auch eine Waffe in der Wohnung

Die Ermittlungen in beiden Fällen übernahmen noch vor Ort Beamtinnen und Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Sie leiteten gegen die beiden Männer ein Strafverfahren ein. Da die Polizei in der Wohnung unter anderem einen bereitgestellten Schlagstock fand, ermittelt sie nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unter Mitführen einer Waffe sowie des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

Die Polizei beschlagnahmte das Rauschgift und die Marihuana-Pflanzen. Nachdem sie die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt haben, setzten die Ermittelnden die beiden Männer wieder auf freien Fuß. (AZ)