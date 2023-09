Illertisser Biertischkultur wird auf Arte erklärt

Der deutsch-französische Sender Arte erklärt Eigenheiten und Kuriositäten aus den beiden Ländern. Jetzt steht eine Illertisser Erfindung im Mittelpunkt.

Für viele Freunde der deutsch-französischen Freundschaft ist es ein Pflichttermin am Sonntag: Am frühen Abend wird auf dem Sender Arte "Karambolage" ausgestrahlt, ein Programm, das deutsch-französische Eigenheiten und Kuriositäten vorstellt und erklärt. So erfahren die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel, was es in Frankreich mit den Platanen am Wegesrand, dem Gratin dauphinois aus Kartoffeln oder dem Wort "Bobo" auf sich hat.

Umgekehrt leistet Karambolage auch bei den Zusehenden in Frankreich Aufklärungshilfe über Sitten, Gebräuche und Wörter. Und weil momentan Oktoberfest-Zeit ist, hilft das Kulturmagazin natürlich auch hier gerne weiter. So kommt es, dass sich bei der aktuellen Folge plötzlich die Illertisserinnen und Illertisser im Mittelpunkt der Sendung wiederfanden.

Denn Autorin Maija-Lene Rettich stellt hier einen Gegenstand vor, ohne den die Wiesn undenkbar wäre - und den die Welt Illertissen verdankt. Die Rede ist von der Bierzeltgarnitur, die - wie nun auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von Arte wissen - 1952 von Rudolf Kurz erfunden hatte. Übrigens wurde das Ruku-Produkt eigentlich für Wein- statt für Bierfeste gebaut. Seit 1972 wird damit das Oktoberfest in München bestückt.

Nächstes Jahr wird am Illertisser Biertisch Städtepartnerschaft gefeiert

Maße, Stabilität und der berühmte Klappmechanismus werden in dem Beitrag beschrieben - und natürlich auch die Frage, wie viele hüpfende Oktoberfestbesucher auf so eine Garnitur passen. Ob die bretonischen Freunde der Illertisser aus Carnac die Sendung wohl auch gesehen haben? Beim 50. Jubiläum der Städtepartnerschaft im kommenden Jahr wird sicher auch wieder die ein oder andere Garnitur zum Einsatz kommen - und garantiert deutsch-französisch darauf gefeiert. Egal, ob mit Wein oder Bier.