Illertisser Carillon lockt Musiker aus Tirol an

Mit Lea Graf und Christian Leiß haben zwei Innsbrucker Carilloneure das Illertisser Glockenspiel für sich entdeckt. Perfekte Gelegenheit für ein Konzert.

Der Ruf des Illertisser Carillons hat inzwischen das Land Tirol erreicht. So kam am Samstagnachmittag vor und in der Stadtpfarrkirche Illertissen ein ungewohntes Konzert zustande. Lea Graf, Organistin und Carillonschülerin, reiste mit ihrem Lehrer Christian Leiß aus Innsbruck an. Mit im Gepäck Stücke, deren Aufführung auch in der musikalischen Fremde gelingen sollte. Das taten sie auch vorzüglich, sodass rund zwei Dutzend Zuhörende dem Carillonspiel im Brunnenhof und anschließenden Orgelvortrag in der Kirche anerkennend applaudierten.

Graf und Leiß spielen das Carillon vierhändig

Allerdings wurden die Möglichkeiten der Konzertatmosphäre nicht ausgeschöpft: Das Publikum hätte es vielleicht gefreut, wenn sich die Carilloneure kurz vorgestellt und etwas zu ihrem Auftritt gesagt hätten. Denn Glockenspiele sind rar – Österreich hat nur je eines in Innsbruck und Wien – sodass sie immerhin rund 200 Kilometer in Kauf nahmen, um das Carillon in St. Martin kennenzulernen. Auch dass sie als Carilloneur-Duo spielten, wäre eine interessante Information gewesen. Bei genauerem Zuhören fiel allerdings ihr durchwegs zügiges Tempo auf, das trotz dichter Akkorde und großer Melodiesprünge virtuos durchgehalten wurde. Auf Nachfrage erklärte Leiß dies als den Vorteil des vierhändigen Spiels: Dazu hatten sie sich die Noten aufgeteilt, wobei teilweise Melodie und Akkorde gegeneinander getauscht wurden.

Das Programm enthielt – im Gegensatz zu den in Illertissen gewohnten Carillonkonzerten – viel geistliche Musik. Denn nur diese werde ihnen von den österreichischen Bischöfen gestattet, erklärt Leiß. Daher legten sie auch in Illertissen den Fokus auf Choräle von Sebastian Bach und Christian Bach und brachten sie durch bestechend klare Mehrstimmigkeit zum Strahlen. Gleichwohl hatten sie in Reminiszenz an die Ehefrau des Carilloneurs, eine Chinesin, volkstümliche Musik aus Taiwan ins Repertoire geschmuggelt. Stilistische Abwechslung gab es auch mit dem Hobellied aus dem "Verschwender" sowie "Brüderlein fein" aus "Der Bauer als Millionär", zwei Zaubermärchen von Ferdinand Raimund (1790 bis 1836).

Auch die Illertisser Jann-Orgel ist ein besonderes Instrument

Darauf wechselte das Publikum in die Kirche, um Graf als Solistin auf der Jann-Orgel zu hören. Sie ergänzt ihren Abschluss derzeit mit dem Studium des Konzertfachs Orgel. Somit war auch die Jann-Orgel für die Gäste aus Innsbruck ein reizvolles Instrument. Graf begann mit der Toccata prima von Georg Muffat (1653 bis 1704), wofür sie mit mächtigen Akkorden einsetzte und die Klangfülle weiterentwickelte. Facettenreiches Orgelspiel war geboten bei Johann Pachelbels (1653 bis 1704) Choral "Herzlich tut mich verlangen" mit sieben Partiten. Für einen voluminösen Ausklang mit viel Pedalkunst sorgte der Choral "Schmücke dich, o liebe Seele" von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750). Barockmusik, insbesondere aus der Familie Bach, zog sich dann doch wie ein roter Faden durch die Veranstaltung, hie und da von musikalisch abweichenden Farbtupfern unterbrochen.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin statt.