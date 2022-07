Illertissen

18:00 Uhr

Illertisser dokumentieren, wie sich das Gesicht der Stadt verändert hat

Fotos aus mehreren Jahrzehnten sind in dem Büchlein "Erinnern Sie sich? Illertissen verändert sein Gesicht" zu sehen.

Lokal Seit mehr als 20 Jahren fotografiert Dieter Zeller seine Stadt und ihre Veränderungen. Er möchte dafür sorgen, dass Erinnerungen an früher erhalten bleiben.

Von Rebekka Jakob

Können Sie sich noch erinnern, wie der Illertisser Marktplatz vor seiner großen Sanierung aussah? Was vor dem Sparkassen-Kompetenzcenter an der Ulmer Straße stand? Oder wo die Schuhleisten-Fabrik Wiest stand? Dieter Zeller weiß das - denn er hat alle diese Veränderungen im Stadtgebiet von Illertissen mit seiner Kamera dokumentiert. Daraus entstanden ist eine umfangreiche Sammlung von Fotos. Und die möchte Zeller nicht einfach in Vergessenheit geraten lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen