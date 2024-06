Illertisser fallen auf Geschirrbetrüger herein

Zwei Illertisser kauften einem Mann vermeintlich hochwertige Messer-, Topf- und Bestecksets ab. Die Polizei sucht nun nach dem Betrüger und bittet um Hinweise.

In Illertissen sind am Dienstag zwei Anwohner auf einen Trickbetrug hereingefallen. Das berichtet die Polizei. Am Vormittag waren zwei Anwohner der Robert-Koch-Straße mit Gartenarbeit beschäftigt, als sie von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen wurden. Er erzählte ihnen eine offenbar erfundene Geschichte: Er sei gerade unterwegs zum Flughafen, doch er habe auf dem Weg festgestellt, dass er sein hochwertiges Messer-, Topf- und Besteckset aus Versehen mitgenommen habe. Er könne die Sachen leider nicht mit ins Flugzeug nehmen und wolle es daher auf die Schnelle verkaufen.

Nach Betrug in Illertissen: Polizei sucht Geschirrbetrüger

Die beiden Anwohner waren interessiert und kauften dem Mann die vermeintlich sehr hochwertigen Sets für einen hohen dreistelligen Betrag ab. Erst im Nachgang stellten sie fest, dass die Ware nicht so gut war, wie der Mann vorgab, und sie auf einen Betrug hereinfielen. Die zwei Illertisser begaben sich anschließend zur Polizei und erstatteten Anzeige. Nun bittet die Polizeiinspektion Illertissen um Zeugenhinweise zum Fahrzeug oder Täter.

Folgende Details sind bekannt: Der Mann parkte am Dienstagvormittag (11. Juni), gegen 10.30 Uhr, mit einem Ford S-Max in der Robert-Koch-Straße und hatte ein "AIC"- Kennzeichen, also ein Nummernschild aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. (AZ)