Illertisser Fasching: Deswegen muss die Polizei einschreiten

In Illertissen kommt es Samstag vor allem nach dem Faschingsumzug zu Problemen. Die Polizei muss wegen Diebstählen, Streitereien und Beleidigungen eingreifen.

Am Samstagnachmittag hat in der Illertisser Innenstadt der Faschingsumzug stattgefunden. Zahlreiche Besucher standen entlang der Memminger Straße und der Hauptstraße. Während des Umzugs wurde die Polizei zu keinem Einsatz gerufen. Das teilen die Beamten in einer Pressemeldung mit. In Zusammenarnbeit mit dem Jugendamt führten die Beamten allerdings Jugendschutzkontrollen durch. Dabei griffen sie fünf Jugendliche mit Alkohol beziehungsweise Zigaretten auf.

Nach dem Umzug verlagerte sich die Faschingsveranstaltung auf den Festplatz in der Friedhofstraße. Auf dem Festgelände befanden sich circa 2500 Personen. Gegen 18 Uhr entdeckte die Polizei einen 19-Jährigen, der im Bereich des Martinsplatzes urinierte. Bei der Feststellung seiner Personalien gab er zunächst falsche Daten an. Die Beamten konnten später dennoch den richtigen Namen des Mannes ermitteln. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

19-Jährige bekommt auf Illertisser Festgelände einen Faustschlag ab

Gegen 20 Uhr kam es auf dem Festgelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Besuchern. Ein 20-Jähriger und ein 25-Jähriger stritten sich zunächst verbal und schlugen dann aufeinander ein. Eine unbeteiligte 19-Jährige bekam hier ebenfalls einen Schlag ab und wurde kurzzeitig bewusstlos. Der Sicherheitsdienst konnte die Auseinandersetzung beenden. Der Rettungsdienst behandelte die leicht verletzte Frau. Die beiden Männer mussten das Festgelände anschließend verlassen. Gegen sie wurde ein Straffahren eingeleitet.

Kurz darauf übergab der Rettungsdienst der Polizei eine stark alkoholisierte 17-Jährige. Die Jugendliche sprach mit niemandem und saß leicht bekleidet in einer nassen Wiese. Wegen ihres Zustands brachten die Beamten sie zur Dienststelle. Dort übergab sich die 17-Jährige mehrmals. Angehörige holten sie schließlich ab. Gegen 22.20 Uhr konnten die Bundespolizei und Beamte aus Illertissen eine Schlägerei am Bahnhof verhindern. Dort stritten sich mehrere alkoholisierte Faschingsbesucher. Die Einsatzkräfte verhinderten durch ihr konsequentes Einschreiten eine Eskalation. Die beiden Gruppen traten letztlich ihre Heimreise an.

Junger Mann beleidigt Polizisten gleich zwei Mal

Gegen Ende der Faschingsveranstaltung fiel Polizisten in der Friedhofstraße eine Gruppe junger Erwachsener auf. Sie waren nicht verkleidet und suchten laut Angaben der Beamten offentsichtlich Ärger. Obwohl die Polizisten sie mehrfach ansprachen, änderten die Männer ihr Verhalten nicht. Infolgedessen wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Diese Maßnahme mussten die Polizisten mit leichter körperlicher Gewalt durchsetzen. In diesem Zusammenhang beleidigte ein 20-Jähriger die Einsatzkräfte als Hurensöhne. Ein 21-Jähriger aus dieser Gruppe zeigte sich unbelehrbar und aggressiv. Daher verbrachte er die Nacht letztlich in der Arrestzelle.

Gegen 3.40 Uhr führten Beamte im Bereich der Ulmer Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hier tauchte plötzlich der 20-Jährige auf, der zuvor die Einsatzkräfte in der Friedhofstraße beleidigt hatte. Der junge Mann lief an der Kontrollstelle vorbei und bezeichnete die Polizisten erneut als Hurensöhne. Nun muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

Darüber hinaus wurde zwei Faschingsbesuchern auf dem Festgelände das Handy gestohlen. Trotz der zahlreichen Vorfälle zieht die Polizei eine positive Bilanz. Der Großteil der Besucher habe friedlich und ausgelassen gefeiert. (AZ)