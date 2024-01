Illertissen

18:45 Uhr

Illertisser Förderkreis feiert 30-jähriges Bestehen und formiert sich neu

Kammerchor und Streichensemble von St. Martin in Illertissen führten unter der Leitung von Wolfram Seitz die "Messe brève" von Charles Gounod in der Stadtpfarrkirche auf.

Plus Nach 30 Jahren schließen sich in Illertissen die Förderer der Kirchenmusik und klassischen Musik in St. Martin der Kirchenstiftung an. Das sind die Hintergründe.

Orchestermesse mit Festakt zum 30-Jährigen, aber dann die Auflösung des nicht eingetragenen Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik sowie sein Anschluss an die Kirchenstiftung der Pfarrei St. Martin in Illertissen: Ein zumindest ungewöhnliches Programm erlebten die Kirchenmusikförderer bei ihrer Jahresversammlung, in der es sonst um Musik und ihre Förderung geht. Diesmal galt das Augenmerk aber Versicherungsangelegenheiten, was die Umstrukturierung nötig machte.

Stadtpfarrer Andreas Specker, Mitglied im Vorstand des von Hans Scherrer geleiteten Förderkreises, erklärte Näheres, warum nach 30 Jahren die musikalische Förderung im gewohnten Format nicht weiterbestehen könne. Bei der Gründung des nicht im Vereinsregister eingetragenen Förderkreises waren nach damaligem Stand alle Regularien eingehalten worden. Doch als 2022 die Konzerte in der Schlosskapelle wieder aufgenommen wurden, habe sich herausgestellt, dass die Veranstaltung entgegen der Annahme nicht über die Kirchenstiftung St. Martin versichert sei.

