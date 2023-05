Förderverein bekommt Unterstützung von ganz oben

Plus Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek übergibt dem Verein "Hilfreiche Medizin für alle" einen Scheck über 30.000 Euro. Das Geld soll vor allem jungen Leuten zugutekommen.

Für einen ungewöhnlichen Termin ist der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek nach Illertissen gereist: Er wollte es nicht versäumen, Josef Epp persönlich für seinen vergangenen August gegründeten Förderverein "Hilfreiche Medizin für alle" den Förderbescheid samt zugehörigem Scheck von 30.000 Euro zu überreichen. Die Übergabe fand in den Räumen der Klinik für integrative Traditionelle Chinesische Medizin (iTCM) in Illertissen statt.

Das Gesundheitsministerium entsprach damit einem Förderantrag für Epps Initiative. Diese unterstützt chronisch Kranke, insbesondere junge Menschen, bei der Finanzierung von Therapien, die keine gesetzliche Krankenkasse übernimmt. "Komplementär-medizinische Leistungen" nennt es Epp in seiner Präsentation über den eingetragenen Verein, der ihm ein Herzensanliegen ist. Bevor die Fördergelder in Anspruch genommen werden, werde er auf jeden Fall erst einmal sämtliche Möglichkeiten der gesetzlichen Krankenversicherungen für die Betroffenen abfragen, versichert der Vorsitzende dem Gesundheitsminister.