Illertisser kommen zusammen – für den Frieden in der Ukraine

Plus Zur Mahnwache auf dem Marktplatz kommen etwa 350 Menschen. Auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Kirchen zeigen sich solidarisch.

Von Regina Langhans

Mit Friedenslicht, Sirenenalarm, Plakaten, der ukrainischen Nationalhymne und Mahnungen von Politikern und Religionsvertretern haben etwa 350 Bürgerinnen und Bürger am Samstag in Illertissen für den Frieden in der Ukraine demonstriert. Dazu aufgerufen hatte Stadtrat und SPD-Vorsitzender Kasim Kocakaplan. Er sagte: "Wir sind hier unparteiisch, geschlossen und besorgt zusammengekommen, weil alle Diplomatie versagt hat." Man könne nichts tun außer zu beten, sagte er. Passend, dass sich während seiner Worte Tauben – als Friedenssymbol – vor ihm auf dem Marktplatz niederließen.

