Illertisser Kunststoffverarbeiter Weiss wächst mit neuen Geschäftsfeldern

Trotz des schwierigen Umfelds hat die Weiss Kunststoffverarbeitung das Geschäftsjahr mit einem Umsatzplus abgeschlossen.

Mit der Konzentration auf hochwertige Spritzgussbauteile für anspruchsvolle Branchen – allen voran die Automobilindustrie – hat Weiss im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzzuwachs von fünf Prozent erreicht.

Weiss investiert 1,7 Millionen Euro

Jürgen B. Weiß, geschäftsführender Gesellschafter, kommentiert: „Vor allem in Anbetracht der vielen Unsicherheiten, die das Jahr geprägt haben, sind wir sehr zufrieden. Wir haben einige große Kundenprojekte in die Serienproduktion überführt." 2022 stehen weitere Projekte an, die eine Erweiterung der Produktionskapazitäten in Illertissen und Györ (Ungarn) erfordern. Dafür habe Weiss 1,7 Millionen Euro veranschlagt.

Erneuerbare Energien: Ein Feld mit Zukunft

Besonders erfreulich ist aus Sicht von Weiss, dass einige dieser Aufträge aus neuen Geschäftsfeldern kommen – zum Beispiel aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Bei den Kunden aus der Automobilindustrie wächst der Anteil der Projekte, die mit der Elektromobilität verbunden sind. Mit Nutzfahrzeug-Zulieferern sowie mit Herstellern von Haushaltsgeräten hat Weiss ebenfalls neue Spritzgießteile projektiert. Teilweise sind hier anspruchsvolle Folgeprozesse wie robotergestützte Montageabläufe Bestandteile der Projekte.

Abgesehen von der Auftragslage sind auch die Grundbedingungen nach wie vor positiv. Weiß: „Wir sind ein gesundes, inhabergeführtes Familienunternehmen mit guter Kapitalausstattung, das sich kontinuierlich auf allen Ebenen weiterentwickelt und die Marktbedingungen sehr genau beobachtet. Natürlich waren wir 2022 von Preissteigerungen beim Rohmaterial und bei der Energie betroffen, aber damit konnten wir umgehen. Und was wir selbst beeinflussen können, haben wir ohnehin im Griff.“

Die positive Aussicht auf 2023 mit einem nochmaligen Umsatzplus und weiterer Diversifikation in neuen Kundenbranchen werde zurzeit nur getrübt durch die nicht vorhersehbaren Kostenentwicklungen in verschiedenen Bereichen – vom Rohstoff über die Energie bis zu den aktuellen Tarifabschlüssen. (AZ)