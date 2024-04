Illertisser Ladendieb wird gestellt und schlägt um sich

Ein 31-jähriger Mann wollte Gegenstände aus einem Illertisser Verbrauchermarkt stehlen. Als der Ladendetektiv ihn konfrontiert, reagiert er aggressiv.

Ein 31-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr einen Verbrauchermarkt im Saumweg in Illertissen verlassen wollen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Ladendetektiv den Mann jedoch zuvor dabei, wie dieser diverse Tabakerzeugnisse, eine Flasche Wodka sowie ein Bekleidungsstück einsteckte, sie allerdings nicht bezahlte. Deswegen sprach der Detektiv ihn an, worauf der Mann sofort aggressiv reagierte, den Ladendetektiv schlug, leicht verletzte und bedrohte.

Gemeinsam mit einem Angestellten gelang es dem Ladendetektiv den gewalttätigen Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Auch in Gegenwart von vier Polizeibeamten zeigte sich der Täter weiterhin aggressiv und ließ sich schwer beruhigen. Der 31-Jährige hatte seine Beute noch in seinen Taschen, händigte die Waren im Verkaufswert von insgesamt knapp 80 Euro jedoch wieder aus.

Der Mann führte noch eine geringe Menge Heroin sowie verschreibungspflichtige Medikamente mit sich, die die Beamten sicherstellten, bevor sie ihn zur Polizeidienststelle brachten. Dort zeigte sich der Mann einsichtig und geständig. Die Polizei ermittelt gegen den 31-Jährigen nun wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Bedrohung sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Arzneimittelgesetz. (AZ)