Illertisser Manufaktur kreiert eigene Dubai-Schokolade

Selten war der Ansturm auf ein Schokoladenprodukt so groß wie in den vergangenen Wochen. Die Rede ist von Dubai-Schokolade, einer Schokoladenkreation in Tafelform, die mit einer Masse aus Pistazien und Engelshaar gefüllt ist. Der Name kommt nicht von ungefähr: Das Original aus der entfernten Wüstenstadt muss bisweilen nach Deutschland importiert werden. Kopien gibt es mittlerweile vom Schokoladenhersteller Lindt oder auch beim Discounter, seit knapp einer Woche sogar bei der Illertisser Pralinenmanufaktur Lanwehr. Und das, obwohl er eigentlich nicht auf den Trend aufspringen wollte, sagt der Geschäftsführer.

