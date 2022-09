Illertisser Mitte bekommt nun doch ein öffentliches WC

Lokal Mit üppigen Geldern aus einem europäischen Fördertopf kann die Stadt jetzt ohne Probleme eine Toilette finanzieren. Wo kommt sie hin?

Schon seit Jahrzehnten war es der Illertisser Kommunalpolitik immer wieder ein Bedürfnis, über eine öffentliche Toilette auf oder am Marktplatz zu diskutieren. Es blieb beim Bedürfnis. Jetzt allerdings geht es sehr schnell: Die Stadt bekommt ein WC für alle, aber beim Standort gingen im Bauausschuss die Meinungen auseinander. Es gibt jedoch einen klaren Favoriten.