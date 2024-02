Illertissen

vor 32 Min.

Illertisser schreiben Geschichte(n): Was das Museum für Kinder spannend macht

Plus Ein Besuch im Museum Illertissen ist für Kinder ein Abenteuer – und für Erwachsene erhellend. Auch dann, wenn sie die Stadt gut kennen.

Von Stefanie Hammer Artikel anhören Shape

Ein Film über den bekanntesten Geheimagenten der Welt? Da weiß jeder, wer gemeint ist. Dass jedoch einer der beliebten 007-Streifen seine Wurzeln in Illertissen hat, wer hätte das gedacht? Der Mann, der in "Ein Quantum Trost" mit Daniel Craig hinter der Kamera das Sagen hatte, hat hier seine Kindheit verbracht. Sein Name: Forster, Marc Forster. Der Regisseur drehte jedoch nicht nur im Auftrag Ihrer Majestät, sondern auch mit anderen Hollywood-Größen und kann auf ein beachtliches filmisches Schaffen zurückblicken. Solche und viele weitere packende Lebensgeschichten, die alle in irgendeiner Weise Station in Illertissen gemacht haben, erfährt man im modernen Stadtmuseum im Vöhlinschloss. Für Kinder gibt es in fast jedem Raum Mitmachstationen zum Spielen, Malen und Rätseln. Perfekt also für einen kleinen Ausflug mit der ganzen Familie.

Für die nächste Brettspielrunde wählen Sie doch einfach das Spiel des Jahres 2008 "Keltis". Dieses und über 700 andere, oftmals ausgezeichnete und millionenfach verkaufte Spiele stammen aus der Feder des in der Vöhlinstadt aufgewachsenen Reiner Knizia. Einige Spiele des schwäbischen Spielemachers können Sie im bunten Exponat "Objekt-Planet" des Museums, das so manches Kind eher als "Sachenwolke" bezeichnet, bestaunen. Viele weitere Gegenstände, die mit überraschenden Biografien von Illertisser Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, sind hier ebenfalls ausgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen