Illertisserinnen und Illertisser machen sich ein Bild vom Rathaus-Areal

Bei den Planungen für das Gebiet mitten in Illertissen dürfen die Bürgerinnen und Bürger mitreden. Etwa 50 nutzten die Gelegenheit bei einem Termin vor Ort.

Wie kann das Areal rund um das Rathaus in Illertissen zukünftig gestaltet werden? Mit dieser Frage haben sich Illertisserinnen und Illertisser bei der Bürgerbeteiligung zur Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Rathaus-Areals beschäftigt.

Die Stadt Illertissen beabsichtigt, das Umfeld des Rathauses auszubauen, um einen neuen Ort des Miteinanders in zentraler Lage zu schaffen. Dazu gab es am Wochenende eine Veranstaltung im ehemaligen Feuerwehrhaus, an der 50 Interessierte teilgenommen haben. Eine Einführung in das Thema gab es von Illertissens Zweitem Bürgermeister Wolfgang Ostermann und Bauamtsleiter Florian Schilling.

Für das Rathaus-Areal in Illertissen gibt es unterschiedliche Szenarien

Sylvia Haines vom ausführenden Planungsbüro Haines-Leger (Würzburg) stellte die Planungsvarianten für das Rathausareal vor. Hierbei geht es in erster Linie um die Grundsatzthemen: Was passiert mit der ehemaligen Feuerwehr, welche Nutzungen können in welchen Gebäuden untergebracht werden, wie soll der ruhende Verkehr in Zukunft geregelt werden und wie kann die Aufenthaltsqualität in den Außenbereichen gesteigert werden? Die unterschiedlichen Szenarien, die Optionen für das Areal aufzeigen, hatte Haines auch in der September-Sitzung des Stadtrats bereits vorgestellt.

Anschließend konnten die Bürgerinnen und Bürger anhand von Plänen ihre Vorzugsvariante bestimmen, die Planungen diskutieren und an den Pinnwänden Anregungen und Kommentare festhalten. Die beiden geführten Rundgänge durch das Areal boten den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung in die Varianten eingearbeitet. Das endgültige Konzept soll nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich im Dezember in einer Abschlusspräsentation vorgestellt werden. (AZ)