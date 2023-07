Illervita wächst: Zweiter Wohnbereich für Senioren in Illertissen eröffnet

Seit Januar gibt es die Pflegeeinrichtung im Gesundheitszentrum Illertissen. Weil die Nachfrage weiter steigt, wurde nun ein weiterer Bereich eröffnet.

Mit einer stationären Kurzzeit- und Langzeitpflege ist die Pflegeeinrichtung im Gesundheitszentrum Illertissen im Januar 2022 gestartet. Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben den Namen "Illervita" in einer Abstimmung ausgewählt. Inzwischen ist der erste Wohnbereich in der Einrichtung der Kreisspitalstiftung Weißenhorn voll belegt. Deswegen hat Illervita inzwischen bereits erweitert. Und das nächste Betreuungsangebot ist schon in Vorbereitung.

"Aufgrund der anhaltenden Nachfrage konnte kürzlich auch der zweite Wohnbereich eröffnet werden", informiert die Kreisspitalstiftung in einer Pressemitteilung. Somit stehen aktuell 16 Plätze im Wohnbereich 1 und weitere 16 Plätze im Wohnbereich 2 für Dauer-, Kurz- und Verhinderungspflege zur Verfügung. Insgesamt 28 Einzel- und Doppelzimmer gibt es im ehemaligen Krankenhaus Illertissen. Geplant ist hier auch eine ergänzende Tagespflegeeinrichtung, die sich laut Kreisspitalstiftung schon im Aufbau befindet. Die Einrichtung Illervita soll im Laufe des Jahres auf insgesamt 48 Pflegeplätze ausgebaut werden. (AZ)