Illertissen

vor 34 Min.

Im Heiratsparadies Gretna Green sagen sie zueinander „Ja“

Plus Rosi und Ferdinand Klement aus Tiefenbach nahmen vor 60 Jahren Reißaus, um in Schottland heimlich zu heiraten. Reiselustig sind die beiden bis heute geblieben.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Ihre Ehe begannen Rosi, 82, und Ferdinand Klement, 80 Jahre alt, mit einer Abenteuerreise. Sie führte ins schottische Gretna Green, wo seit Jahrhunderten junge Paare ohne elterliche Erlaubnis heiraten können. Das ist jetzt 60 Jahre her. Die beiden Senioren feiern in ihrem geschmackvollen Haus in Tiefenbach fit und fröhlich ihr diamantenes Hochzeitsjubiläum. „Im kleinen Kreis", sagen sie. Doch wer weiß, ob neben der Tochter, den beiden Söhnen und Enkelkind auch alte Bekannte im „Café Klement“ zum Gratulieren kommen. Den Ruf hatte die gastfreundliche Mutter weg, als sie ihren Kindern zuliebe daheim blieb und auch die Spielgefährten akzeptierte.

Gemeinsam durchlebte das Paar Höhen und Tiefen, nachdem es sich in einer Metzgerei in Vöhringen begegnet war. Schnell hätten sie gespürt, dass sie zusammenpassten, erzählen sie. Ganz anders als ihre Eltern, die verschiedene Vorbehalte hegten. Aus der Zeitung erfuhren die beiden vom Heiratsparadies im schottischen Gretna Green, wo ab dem 16. Lebensjahr geheiratet werden darf. Dem gelernten Kraftfahrzeugmechaniker und Fahrer eines Opel Rekord II fiel es war es nicht schwer, mit seiner Braut die viertägige Reise anzutreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen