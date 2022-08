Illertissen

18:30 Uhr

Im künftigen Gebäude der Pflegeschule liegt noch einiges im Argen

In diesem Haus an der Wilhelm-Walker-Straße in Illertissen sollte am 1. September der Ausbildungsbetrieb der Berufsfachschule beginnen. Doch dafür gibt es noch keine Genehmigung.

Lokal Die Berufsfachschule für Pflege kann das vorgesehene Gebäude in Illertissen vorerst nicht beziehen. Frühere Mieter der Immobilie überrascht das nicht.

Von Jens Noll

Ausführlich informiert der Artikel über die Vorzüge und die Inhalte der Ausbildung zur Pflegefachkraft. Doch eine wesentliche Information fehlt im Gesundheitsmagazin der Kliniken der Kreisspitalstiftung. "Die zuständigen Behörden haben Standort und Ausbildungskonzept geprüft und genehmigt", heißt es über die neue Berufsfachschule für Pflege, die zum 1. September den Betrieb aufnehmen wird. "Geeignete Schulräume konnten auch schon gefunden werden." Wo diese Räume sind, wird allerdings nicht erwähnt. Am Donnerstag wurde bekannt: Die Schule bezieht vorerst Räume in Weißenhorn und nicht wie geplant in Illertissen. Das wirft Fragen auf.

