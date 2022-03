Im Landkreis Neu-Ulm schließt sich eine Lücke im Radwegenetz

Plus Die Bauarbeiten zwischen Illertissen und Unterroth haben begonnen. Steigende Spritkosten machen das Projekt noch wichtiger. Bürgermeister Eisen denkt noch weiter.

Der Bagger hat die Strecke schon vorgezeichnet, auf der in einigen Monaten schon die ersten Radler unterwegs sein werden: Entlang der Kreisstraße NU5 wird auf 1,6 Kilometern Länge ein Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg gebaut. Der Landkreis sei beim Ausbau des Radwegenetzes nie am Ende, sondern immer auf dem Weg, formulierte es Landrat Thorsten Freudenberger. Auch wenn der jetzt gestartete Lückenschluss zwischen Illertissen und Unterroth nun eine wichtige Funktion erfüllt, ist er damit nur ein Etappenziel auf dem Weg zur radfreundlichen Region.