Im Weltladen gibt es wieder Gestricktes für einen guten Zweck

Der Strick- und Häkeltreff Illertissen hat auch in diesem Jahr wieder die Nadeln tanzen lassen. Der Verkaufserlös geht zum großen Teil an die Kartei der Not.

Socken in vielen Variationen, Einkaufsnetze, Mützen, Schals und Pulswärmer, alle beim wöchentlichen Strick- und Häkeltreff im städtischen Mehrgenerationenhaus von fleißigen Händen hergestellt, werden ab sofort wieder im vorweihnachtlichen Sonderverkauf des Eine-Welt-Ladens Illertissen angeboten. Wie schon seit vielen Jahren, geht der Großteil des Erlöses auch heuer wieder an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, sowie zu einem kleineren Prozentsatz an die Hilfswerke des Weltladens. In den Verkaufsräumen des Alten Benefiziatenhauses neben der Illertisser Stadtpfarrkirche St. Martin sind außer den Stricktreff-Waren und neben dem ganzjährig-regulären Angebot von fair gehandelten Waren aus aller Welt auch Artikel aus den Ursberger Werkstätten sowie allerlei Weihnachtsartikel im Verkauf. (wis)

