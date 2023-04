Illertissen

Immer wieder Unfälle an Jedesheimer Kreuzung: Am Freitag wird nachgebessert

Plus An der Abzweigung des Autobahnzulieferers nach Jedesheim kommt es immer wieder zu Unfällen. Auch die Ampel scheint nicht zu helfen. Jetzt wird nachjustiert.

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 74.000 Euro: Die Historie des Unfallschwerpunkts an der Jedesheimer Kreuzung ist am vergangenen Freitag und Montag um weitere zwei Ereignisse erweitert worden. Und das, obwohl vor Ort eigentlich schon mehrfach nachjustiert wurde, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Weil das aber offenbar nicht ausreicht, wird es schon am Freitag weitere Veränderungen geben.

Im September/Oktober 2021 war an dem Zubringer zur A7 an der Abzweigung nach Jedesheim eine Ampel errichtet worden. Damals schon mit der Hoffnung auf Besserung. Rund 250.000 Euro hat der Umbau der Kreuzung gekostet, bezahlt vom Freistaat Bayern. 30.000 Euro davon soll wohl allein die Stromverlegung gekostet haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

