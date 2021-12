Illertissen

17:34 Uhr

Impfaktion in Illertissen: Wenig Werbung, wenig Zulauf

Hausärzte haben in Illertissen in Zusammenarbeit mit der Stadt eine große Impfaktion gestartet. Leider wussten wohl nur wenige davon.

Plus Hausärzte in Illertissen haben am Wochenende in der Stadt eine gemeinsame große Impfaktion angeboten. Das Problem: Es wusste wohl kaum jemand davon.

Von Rebekka Jakob

Es sollte die riesige Nachfrage nach Impfungen in Illertissen ein wenig lindern: Mehrere Hausärzte haben am Wochenende eine gemeinsame Impfaktion angeboten, die Stadt stellte dafür die Historische Schranne zur Verfügung. Doch leider kamen offenbar deutlich weniger Impfwillige als erhofft.

