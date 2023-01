Illertissen

vor 48 Min.

In 50 Jahren ist dieses Paar durch dick und dünn gegangen

Plus Türkan und Adil Cangi leben seit Jahrzehnten in Tiefenbach. Geheiratet hatte das Paar in der türkischen Schwarzmeerregion. Den Umzug nach Schwaben haben sie nicht bereut.

Nach über vierzig Jahren in Schwaben sehen sich Türkan, 64, und Adil Cangi, 74, längst als echte Tiefenbacher, gerade angesichts von häufigeren Umzügen innerhalb ihres Wohnblocks. Ihre Hochzeit am 11. Januar 1973 haben sie allerdings im türkischen Bayburt in der Schwarzmeerregion gefeiert. Die Goldene Hochzeit und damit das 50. Ehejubiläum feierten sie jetzt in Schwaben.

